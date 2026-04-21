ГДБОП арестува мъж, разпространявал порнографски материали с малолетни

ГДБОП арестува мъж, съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни. В иззето мобилно устройство са установени над 6000 изображения и над 300 видеоматериал

При проверките е установено, че задържаният участва в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица, както и че от близо 2 години е член на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения под чужда самоличност.

Специализираната полицейска операция е проведена на 16 април 2026 г., под надзора на Софийската районна прокуратура.

От началото на 2026 г. са проведени 13 специализирани операции, задържани са 12 лица. Свалени близо 3000 файла с незаконно съдържание, представляващи детска сексуална експлоатация

Сред установените извършители са чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната и лекар-педиатър. Извършителите са предимно членове на частни групи в мобилни приложения, където приемът се осъществява с препоръка, както и чрез специални кодове за достъп за разпознаване и за заявяване на конкретните им интереси.

Файловете са разпространявани чрез популярно сред тинейджърите онлайн приложение чрез личния му акаунт до ограничен брой потребители.

От ГДБОП отчитат още, че през 2025 г. са проведени 44 специализирани операции, обеазувани са 45 досъдебни производства, а близо 80 000 премахнати файла.