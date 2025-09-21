БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ГДБОП разби канал за проституция в "стаи за гости" в Ямбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Задържани са две жени

ГДБОП - проституция
Слушай новината

ГДБОП преустанови дейността на "стаи за гости", използвани за проституция. Специализираната акция е проведена в Ямбол в нощта на 19 срещу 20 септември.

Две жени са задържани.

Собственици и управители на стаи за гости са предоставяли системно помещенията на различни лица за проституция и с користна цел.

В хода на разследването и на предприетите действия са установени жени, жертви на незаконната дейност, лица, занимаващи се със сводничество, както и множество клиенти на предоставяните от тях услуги.

Иззети са 8 телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лв. 14 свидетели са разпитани.

По случая е образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.

# ГДБОП # спецоперация #проституция

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
4
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
5
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха
6
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Сигурност и правосъдие

Технически изправно е АТВ-то, ранило петима души в Слънчев бряг
Технически изправно е АТВ-то, ранило петима души в Слънчев бряг
Учение на "Гранична полиция": Хеликоптер и дрон участваха в демонстрациите в Созопол Учение на "Гранична полиция": Хеликоптер и дрон участваха в демонстрациите в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
Убийството във варненския квартал "Чайка": Задържан е синът на жертвата Убийството във варненския квартал "Чайка": Задържан е синът на жертвата
Чете се за: 00:52 мин.
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на варненския кмет Коцев Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на варненския кмет Коцев
Чете се за: 01:10 мин.
Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ