ГДБОП разби канал за проституция в "стаи за гости" в Ямбол

ГДБОП преустанови дейността на "стаи за гости", използвани за проституция. Специализираната акция е проведена в Ямбол в нощта на 19 срещу 20 септември.

Две жени са задържани.

Собственици и управители на стаи за гости са предоставяли системно помещенията на различни лица за проституция и с користна цел.

В хода на разследването и на предприетите действия са установени жени, жертви на незаконната дейност, лица, занимаващи се със сводничество, както и множество клиенти на предоставяните от тях услуги.

Иззети са 8 телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лв. 14 свидетели са разпитани.

По случая е образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.