Георги Иванов: Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов изрази позиция по повод полемиките, възникнали около съдийските отсъждания на Георги Кабаков през последните седмици.
„Изчаках да се изиграе мачът между Лудогорец и Черно море, който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение.
Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между Берое и ЦСКА.
Като президент на Българския футболен съюз държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на ВАР съдията на мача Берое – ЦСКА.
Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата“, заявява президентът на БФС в позиция публикувана на официалния сайт на централата.