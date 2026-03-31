Георги Иванов проведе официални срещи в Индонезия

Спорт
Президентът на БФС се срещна с президента на Индонезийската футболна федерация и министър на спорта Ерик Тохир.

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов проведе официална среща с президента на Индонезийската футболна федерация (PSSI) и министър на спорта Ерик Тохир по време на финалния двубой от турнира FIFA Series, който бе спечелен от българския национален отбор с 1:0. В срещата участие взе и заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

След края на срещата двамата президенти на федерациите – Георги Иванов и Ерик Тохир, който е и бивш акционер в Интер – взеха участие в официалната церемония по награждаването на финалистите.

В рамките на събитието представители на БФС проведоха разговори и с Жорди Кройф, който в момента е съветник към индонезийския национален отбор.

По време на визитата си Георги Иванов се срещна и с представители на FIFA – регионалния отговорник за Азия и Индонезия Санйеван Баласингам, както и с Лавин Вигнеш.

Свързани статии:

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Българите пречупиха Индонезия на финала за успешен край на...
Чете се за: 04:47 мин.
ТОП 24

Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
1
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
3
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под...
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
4
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на годината“
5
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на...
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
6
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Футбол

Германия спечели трудно домакинската контрола с Гана
Германия спечели трудно домакинската контрола с Гана
Питас титуляр при победа на Кипър Питас титуляр при победа на Кипър
Чете се за: 00:40 мин.
Награждаване на България за победител на FIFA Series 2026 в Джакарта (ГАЛЕРИЯ) Награждаване на България за победител на FIFA Series 2026 в Джакарта (ГАЛЕРИЯ)
Марин Петков: Трябва да станем по-позитивни, не само във футбола, а в цялата държава Марин Петков: Трябва да станем по-позитивни, не само във футбола, а в цялата държава
Чете се за: 01:35 мин.
Марин Петков ознаменува представянето си с Играч №1 на FIFA Series 2026 в Джакарта Марин Петков ознаменува представянето си с Играч №1 на FIFA Series 2026 в Джакарта
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Димитров: Момчетата дадоха максимума от себе си, доволен съм Александър Димитров: Момчетата дадоха максимума от себе си, доволен съм
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в Сметната палата
Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Белият дом: Преговорите продължават Белият дом: Преговорите продължават
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Навършват се 4 години от освобождаването на Буча
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Обвиненият за катастрофата с АТВ в София застава отново пред съда
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
