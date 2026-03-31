Георги Иванов проведе официални срещи в Индонезия

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов проведе официална среща с президента на Индонезийската футболна федерация (PSSI) и министър на спорта Ерик Тохир по време на финалния двубой от турнира FIFA Series, който бе спечелен от българския национален отбор с 1:0. В срещата участие взе и заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

След края на срещата двамата президенти на федерациите – Георги Иванов и Ерик Тохир, който е и бивш акционер в Интер – взеха участие в официалната церемония по награждаването на финалистите.

В рамките на събитието представители на БФС проведоха разговори и с Жорди Кройф, който в момента е съветник към индонезийския национален отбор.

По време на визитата си Георги Иванов се срещна и с представители на FIFA – регионалния отговорник за Азия и Индонезия Санйеван Баласингам, както и с Лавин Вигнеш.