Георги Кандев: Счупих страха в МВР - сега всичко зависи от нас

„Проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас." Това написа във профила си във Фейсбук главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

„Съвестта ми е чиста. Спя спокойно. Защото знам, че действията ми бяха и продължават да бъдат единствено в интерес на всички български граждани", допълва той.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР.

„През последните два месеца аз и екипът ми направихме всичко по силите си, за да защитим най-важното – правото на свободен глас и провеждането на честни избори. Лично обиколих всичките 28 областни дирекции на МВР. Говорих с полицаите на терен. Опитах се да счупя страха. Да премахна онова убеждение, че ако си свършиш работата съвестно и по закон, можеш да сбъркаш, защото това няма да се хареса на някого", посочва още Канев в поста си.

„Сега е моментът, в който всичко зависи от нас", пише той.