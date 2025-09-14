БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Колев донесе титла на България от световното по канадска борба

Спорт
Равносметката в първите два дни за страната ни е един златен и три бронзови медала.

Георги Колев
Георги Колев стъпи на световния връх при юношите до 65 килограма с дясна ръка на 46-ото първенство на планетата в Албена. Българинът не допусна нито една загуба от началото до края. Във финала Колев подходи изключително хладнокръвно и триумфира над представителя на Молдова – Матей Тюркан. Трети в категорията се нареди Матус Полак от Чехия.

За българинът това е втора титла от голям шампионат след като през юни стъпи и на европейския връх на шампионата в Румъния.

Страната ни имаше още един повод за гордост, след като Иво Рашев спечели втория си медал от световното първенство. След бронза при младежите до 100 килограма с лява ръка, днес Рашев отново завърши трети - този път с дясна ръка, в същата категория. В полуфинала българинът не успя да се противопостави отново на казахстанеца Тойрат Касимов, пред когото отстъпи и през вчерашния ден.

При най-малките в категория 70+ килограма на крачка от медал остана Александър Иванов.

Достойно представяне и за останалите ни млади надежди в канадската борба. Във втория състезателен ден на шампионата "лъвчетата" се срещнаха със съперници от над 60 държави от всички континенти. 33 български атлети взеха участие при юношите и девойките с дясна ръка.

Равносметката в първите два дни за България е един златен и три бронзови медала. Георги Колев при юношите затвърди позицията си на №1 в света в категория до 65 кг с дясна ръка. Два бронзови медала при младежите до 100 кг с лява и дясна ръка спечели Иво Рашев, докато Стефан Стефанов се нареди трети в категория 90+ кг с лява ръка за юнши.

Утре първенството продължава със срещите при ветераните с лява и дясна ръка.

#световно първенство по канадска борба 2025 #Георги Колев #канадска борба

