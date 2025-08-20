Георги Костадинов и Мустафа Сангаре подновиха тренировки

Отборът на Левски проведе поредната си тренировка преди плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. В сутрешното занимание на „сините“ участие взеха Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които се възстановиха от контузии. И двамата обаче не се очаква да играят в срещата с нидерландците утре вечер.

Сангаре игра за последно при домакинската победа над Сабах преди две седмици, след което пропусна реванша и мачовете за първенството срещу Спартак (Варна) и Ботев (Враца). Костадинов се контузи срещу „соколите“ на 10 август.

Мачът Левски – АЗ Алкмаар е в четвъртък, от 21:00 часа на националния стадион „Васил Левски“.