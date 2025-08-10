БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Павлов: Страхотен финал за българската атлетика на европейското първенство!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Спечелените медали и общо пет участия на финали показаха, че имаме талантливо младо поколение, което ни дава надежди за бъдещето на българската атлетика, заяви новоизбраният президент на БФЛА.

Георги Павлов
Снимка: Българската федерация по лека атлетика
Слушай новината

Новоизбраният президент на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов поздрави българските състезатели и техните треньори за представянето на европейското първенство за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

България завърши с две отличия, след като Християн Касабов взе сребро на 110 метра с препятствия и записа нов национален рекорд, а Зинга Фирмино завоюва бронз на троен скок. Финалисти бяха още Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина.

"Страхотен финал за българската атлетика на европейското първенство в Тампере, Финландия! Специални поздравления за Християн Касабов и Зинга Фирмино, които спечелиха сребърен и бронзов медал, както и за техните треньори и техните клубове! Благодаря и на екипа на БФЛА на място, който реагира адекватно и професионално, като подаде контестация в дисциплината на Фирмино", каза Павлов в специално изявление.

"Благодаря на всички български атлети, които участваха в Тампере, на техните треньори и клубове, както и на лекаря на отбора д-р Наталия Кръстева, а също така и на физиотерапевта Симоне Колио! На атлетите и треньорите им, които не достигнаха до финали и медали в Тампере, искам да им кажа, че се гордеем с тях, бъдещето е тяхно и самото участие на такъв форум е голям успех", добави той.

"Спечелените медали и общо пет участия на финали показаха, че имаме талантливо младо поколение, което ни дава надежди за бъдещето на българската атлетика. Премиите на призьорите, завършилите в топ 8 и на техните треньори ще бъдат връчени при посрещането на летището на 11 август. Гордеем се с вас! Обединени ще постигнем много!", завърши Георги Павлов.

Свързани статии:

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
България си тръгва от шампионата на Стария континент с два медала.
Чете се за: 03:32 мин.
#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години #Георги Павлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
3
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
4
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета
6
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
4
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Лека атлетика

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
Сияна Бръмбарова остана десета в скока на дължина в Тампере Сияна Бръмбарова остана десета в скока на дължина в Тампере
Чете се за: 01:10 мин.
Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере
Чете се за: 01:55 мин.
Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино
Чете се за: 00:47 мин.
Натали Костова раздели осмото място в скока на височина Натали Костова раздели осмото място в скока на височина
Чете се за: 00:50 мин.
Зинга Барбоса Фирмино остана четвърти във финала на троен скок Зинга Барбоса Фирмино остана четвърти във финала на троен скок
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са изпепелени
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Чете се за: 01:27 мин.
По света
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията „Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Путин: ЕС и Киев срещу договорка без Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Италия се бори с пожар край Везувий
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Отново се разгоря пожарът в Пирин
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ