Георги Павлов: Страхотен финал за българската атлетика на европейското първенство!

Спечелените медали и общо пет участия на финали показаха, че имаме талантливо младо поколение, което ни дава надежди за бъдещето на българската атлетика, заяви новоизбраният президент на БФЛА.
Новоизбраният президент на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов поздрави българските състезатели и техните треньори за представянето на европейското първенство за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).
България завърши с две отличия, след като Християн Касабов взе сребро на 110 метра с препятствия и записа нов национален рекорд, а Зинга Фирмино завоюва бронз на троен скок. Финалисти бяха още Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина.
"Страхотен финал за българската атлетика на европейското първенство в Тампере, Финландия! Специални поздравления за Християн Касабов и Зинга Фирмино, които спечелиха сребърен и бронзов медал, както и за техните треньори и техните клубове! Благодаря и на екипа на БФЛА на място, който реагира адекватно и професионално, като подаде контестация в дисциплината на Фирмино", каза Павлов в специално изявление.
"Благодаря на всички български атлети, които участваха в Тампере, на техните треньори и клубове, както и на лекаря на отбора д-р Наталия Кръстева, а също така и на физиотерапевта Симоне Колио! На атлетите и треньорите им, които не достигнаха до финали и медали в Тампере, искам да им кажа, че се гордеем с тях, бъдещето е тяхно и самото участие на такъв форум е голям успех", добави той.
"Спечелените медали и общо пет участия на финали показаха, че имаме талантливо младо поколение, което ни дава надежди за бъдещето на българската атлетика. Премиите на призьорите, завършилите в топ 8 и на техните треньори ще бъдат връчени при посрещането на летището на 11 август. Гордеем се с вас! Обединени ще постигнем много!", завърши Георги Павлов.