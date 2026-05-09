Гергана Павлова със сребро от турнира по бадминтон в Братислава

Гергана Павлова спечели сребърен медал на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "Future Series" в Братислава (Словакия).

Поставената под номер 2 българка достигна до финала след четири поредни победи, но в спора за титлата отстъпи пред представителката на Малайзия Карин Ти с 21:23, 9:21 за 39 минути игра.

Въпреки загубата, Павлова затвърди добрата си форма, след като това е второ отличие за нея в рамките на по-малко от месец. През април тя завоюва бронзов медал на турнир в Малта, което подчертава възходящото ѝ представяне на международната сцена.