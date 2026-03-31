Гергана Топалова стартира с експресна победа на тенис турнира на клей в Хунин, Аржентина

Гергана Топалова започна успешно участието си на тенис турнира на клей в Хунин, Аржентина, който е с награден фонд 30 хиляди долара.

Шестата поставена българка се наложи над Луиза Фулана от Бразилия с 6:3, 6:0 за 82 минути игра.

Пловдивчанката спечели последните седем гейма в двубоя, в който направи шест пробива, а допусна два.

На осминафиналите 26-годишната Топалова ще играе с представителката на домакините Луна Мария Синали.