БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Германия арестува 18 души в рамките на международна акция срещу онлайн измамите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Международно координирана полицейска акция срещу предполагаеми онлайн измами и пране на пари, в които са замесени и германски доставчици на платежни услуги, доведе до ареста на 18 души, съобщиха германски власти днес, цитирани от Ройтерс.

Федералната криминална полиция и прокуратура на Германия заявиха, че между 2016 и 2021 г. престъпници са използвали данни от банкови карти на 4,3 милиона души от 193 страни, като са причинили щети на стройност от повече от 300 милиона евро.

Заподозрените са източвали пари чрез абонаменти към фалшиви сайтове за стрийминг услуги, онлайн запознанства и забавление.

Обвиняемите са изложили на риск четири големи германски доставчици на платежни услуги, за да обработват плащанията, като отделните дружества не са били назовани.

По-късно във вторник, властите оповестиха, че са претърсили сгради в Германия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерландия, Сингапур, Испания, САЩ и Кипър.

Прокуратурата заяви, че се е съсредоточила върху 44 заподозрени на територията на Германия и други страни. Сред заподозрените са били членове на мрежи за измами, служители на фирми за платежни услуги и доставчици на хакерски софтуери.

# онлайн измами # международна акция #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
3
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
4
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
5
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
6
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Европа

Кола се вряза в пешеходци във Франция
Кола се вряза в пешеходци във Франция
Кои са четиримата от ВСС, които ще бъдат кандидати за следващ български европрокурор? Кои са четиримата от ВСС, които ще бъдат кандидати за следващ български европрокурор?
Чете се за: 01:30 мин.
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8 души, включително българин Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8 души, включително българин
Чете се за: 02:30 мин.
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас 4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк?
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ