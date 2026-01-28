БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Германия надделя срещу Франция на европейско по хандбал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Така германците си гарантираха място сред първите два тима в своята фаза.

Германия надделя срещу Франция на европейско по хандбал
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Германия победи действащия шампион Франция с 38:34 (19:15) в мач от втората групова фаза на европейското първенство по хандбал за мъже. Срещата се игра в датския град Хернинг. С успеха Германия си гарантира място сред първите два тима в Група I, редом до домакина Дания, който среща по-късно тази вечер Норвегия, и си осигури място на полуфиналите. Юри Кнор бе най-резултатен за двукратните шампиони германците с 10 попадения в мача, а Дика Мем отбеляза 11 за "петлите", но това не бе достатъчно за Франция, чийто тим е четирикратен шампион на Стария континент.

В друг мач от групата Португалия надигра Испания с 35:27 (16:12) със седем попадения на Франсиско Коща. Португалският отбор е на трето място в групата и засега ще играе в двубоя за пето-шесто място.

В другата група безспорен лидер е отборът на Хърватия, който победи Унгария с 27:25 (13:15) в Малмьо в последния си мач и ще завърши на първо място. По 4 гола за хърватите реализираха Марио Шоштарич, Лука Кларика, Давид Мандич и Нит Лучин, Бенце Имре вкара 7 за унгарците.

На второ място е тимът на Исландия, който надигра Словения с 39:31 (18:16), като Видарсон вкара осем попадения. Тимът също се класира за полуфиналите, а на трето място тук са другият домакин от Швеция, който е рекордьор с пет титли на Европа.

#Национален отбор на Германия по хандбал #Национален отбор на Франция по хандбал за мъже #Европейско първенство по хандбал за мъже в Дания, Норвегия и Швеция 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Други спортове

Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч.
Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч"
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла
Чете се за: 00:37 мин.
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Чете се за: 08:12 мин.
Румен Стоилов: Нямаме подписан договор с ММС и нито една федерация не получава пари до април Румен Стоилов: Нямаме подписан договор с ММС и нито една федерация не получава пари до април
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ