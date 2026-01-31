Германия си уреди финал с Дания на eвропейското първенство по хандбал

Германия победи Хърватия с 31:28 (17:15) и се класира за финала на европейското първенство. В решителния мач в неделя те ще изправят срещу световните и олимпийски шампиони Дания, които ще имат предимство от домакинската си публика.

Датчаните също спечелиха полуфинала си с 31:28 (14:13) срещу Исландия, след като се бориха по-усилено от очакваното. Те не са губили срещу Германия от 2016 г. насам, като постигнаха победи, включително с 39:26 в мача за златния медал на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж, 40:30 на световното първенство миналата година и 31:26 по-рано тази седмица в груповата фаза на Европейското първенство.

Но германският играч Юстус Фишер заяви предизвикателно: „Златото е възможно. Всичко трябва да се получи, тогава определено можем да победим Дания. Убеден съм, че имаме качествата. Просто трябва да ги изнесем на игрището и ще го постигнем в неделя“.

Дания бе непобедим и претърпя изненадваща загуба срещу Португалия, който завърши пети в турнира.

Германия е на финала за първи път, откакто спечели титлата през 2016 г. под ръководството на треньора Дагур Сигурдсон, който беше опонент начело на Хърватия.

Германия не беше печелила официален мач срещу Хърватия от 2019 г., но набра увереност, като ги победи два пъти в подготвителни мачове за Европейското първенство.