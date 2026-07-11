Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме националния отбор

Германската футболна федерация (DFB) обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие единствено с работодателя на треньора Ред Бул.

"Президентът на федерацията Бернд Нойендорф и вицепрезидентът Ханс-Йоахим Вацке имаха в петък интервю с Юрген Клоп за евентуалното му поемане на поста национален селекционер", се казва в съобщение на федерацията.

"По време на тази комуникация бяха съгласувани принципните точки на потенциалния договор. Преговорите ще продължат следващата седмица. Двете страни са уверени и при съгласие на работодателя на Клоп Ред Бул ще бъдат доведени до успех", се казва в позицията.

"Евентуален договор ще бъде одобрен от Съвета за наблюдение на генералното събрание на федерацията", заключава комюникето.

След оставката на Юлиан Нагелсман основен кандидат за поста е 59-годишният Клоп. От януари 2025 германецът има договор с Ред Бул за световен директор на футболното развитие в компанията.