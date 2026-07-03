Юрген Клоп е фаворит за селекционерския пост в Германия

Юрген Клоп е сред основните кандидати да поеме националния отбор на Германия след оставката на Юлиан Нагелсман. Според информация на Германската футболна федерация, цитирана от агенция ДПА, бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул е изразил принципна готовност да застане начело на Бундестима.

От футболната централа заявиха, че предстоят разговори с 59-годишния специалист относно евентуалното му назначение.

„Що се отнася до заемането на треньорския пост, ръководството ще проведе разговори с Юрген Клоп. Той вече сигнализира за принципната си готовност да поеме позицията“, се казва в позицията на федерацията.

Промяната начело на германския национален отбор идва след разочароващото представяне на Световното първенство в Северна Америка, където Германия отпадна още на 1/16-финалите. След елиминирането Юлиан Нагелсман подаде оставка, а сега федерацията е насочила усилията си към привличането на един от най-успешните германски треньори през последните години.