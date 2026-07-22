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Гийермо Очоа каза край: Дадох всичко на футбола, оставих всичко, което имах, на терена

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Спорт
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Мексиканецът заяви, че спира с футбола след 22-годишна професионална кариера.

Гийермо Очоа каза край: Дадох всичко на футбола, оставих всичко, което имах, на терена
Снимка: БТА
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Мексиканският вратар Гийермо Очоа информира феновете по света, че спира с футбола след 22-годишна професионална кариера.

Стражът, който през миналата седмица навърши 41 години, бе част от състава на Мексико на последните шест световни първенства и се превърна в култова фигура в историята на Мондиалите със серията си от решителни спасявания в мачовете на "Ел Три".

"Дадох всичко на футбола. Оставих всичко, което имах, на терена както за клубните ми отбори, така и за националния на Мексико. Днес окачвам ръкавиците на пирона. Да си вратар означава, че може да чакаш 90 минути за едно единствено спасяване, но дойде ли този момент, не можеш да се колебаеш и трябва да действаш", заяви Очоа.

В кариерата си Очоа е пазил за Клуб Америка, Аячо, Малага, Гранада, Стандард Лиеж, Салернитана, АВС Футебол и АЕЛ Лимасол. С националния отбор на Мексико той спечели шест пъти турнира Голд Къп.

#Гийермо Очоа

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