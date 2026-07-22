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Финалът на Мондиал 2026 бележи рекорден зрителски интерес в САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Вторият най-гледан двубой в страната след финала е загубата на САЩ от Белгия (1:4) на осминафиналите с 50,1 милиона зрители

световната преса отрази титлата испания мондиал 2026
Снимка: БТА
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Финалът на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина (1:0 след продължения) е привлякъл средно 66,4 милиона зрители в САЩ, съобщава агенция Ройтерс.

Според Fox, която беше основният телевизионен канал, излъчващ мачовете в страната, това е най-голямата американска аудитория на събитие различно от Супербоул от Олимпийските игри през 1994 година.

Статистиката беше публикувана на базата на данни от компанията за измерване Nielsen за телевизионните зрители и Adobe Analytics за останалите платформи. 42,5 милиона души са гледали финала по телевизионния канал на Fox, докато 23,9 милиона са го наблюдавали по испаноезичния Telemundo.

С него беше завършен петседмичният турнир, завладял вниманието на зрителите в САЩ, която беше една от трите страни съорганизатори на турнира, заедно с Канада и Мексико.

Вторият най-гледан двубой в страната след финала е загубата на САЩ от Белгия (1:4) на осминафиналите с 50,1 милиона зрители, а трети се нарежда Мексико срещу Англия (2:3) също в осминафиналната фаза с 46,7 милиона.

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