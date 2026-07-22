БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул....
Чете се за: 00:45 мин.
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на...
Чете се за: 00:20 мин.
Румен Радев: Категорично е изключено от българска...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп искал Джани Инфантино за генерален секретар на ООН

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Запази

Американският президент смята, че Инфантино е уважаван от всички по света и има невероятната способност да обединява хората.

доналд тръмп искал джани инфантино генерален секретар оон
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искал президентът на световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН, съобщават американският в. „Ню Йорк пост“ и италианската новинарска агенция АНСА, като се позовават на представители от антуража на Тръмп.

Американският лидер оценил високо начина, по който Инфантино е организирал Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. След края на световното първенство Тръмп дори заяви, че това е било най-страхотното Световно първенство по футбол, организирано някога досега.

През декември ФИФА учреди и своя награда за мир, която присъди на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир.

Американският президент смята, че Инфантино е уважаван от всички по света и има невероятната способност да обединява хората.

Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар, португалеца Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който пет постоянни членове имат правото на вето.

Не е ясно дали самият Инфантино би искал да заеме този пост, отбелязват двете медии.

Засега сред кандидатите са бившата чилийска президентка Мишел Бачелет, която е социалистка и която се очертава да се сблъска със съпротивата на САЩ, и аржентинецът Рафаел Гроси, който е начело на Международната агенция за атомна енергия и за когото се очакват проблеми с Великобритания заради дългогодишния спор за Фолкландските (Малвинските острови), заради които двете страни бяха в кратка война през 1982 г.

Относно идеята на Тръмп Инфантино да бъде следващ генерален секретар на ООН Паоло Дзамполи, италиано-американски бизнесмен и емисар на Тръмп за глобалните партньорства, каза, че само американският президент може да има такова гениално хрумване. Според Дзамполи Инфантино би свършил страхотна работа като генерален секретар. Дзамполи добавя, че между ръководния пост на ФИФА и този на генерален секретар на ООН има много общо. Дзамполи е личен приятел на Инфантино.

Тръмп често пъти е критикувал ООН за липсата на ефективност и за неспособност да спре войните по света. В началото на настоящата година американският лидер учреди нов орган, наречен Съвет за мир, за който редица анализатори предположиха, че би могъл да се превърне в конкурентна на ООН организация, отбелязва „Ню Йорк пост“.

Сега начело на ФИФА Инфантино получава около 6 милиона долара годишно. Ако бъде избран за генерален секретар, би получавал едва около 418 000 долара на година. Засега Инфантино не е коментирал информациите относно тази идея на Тръмп. Той вече е заявил намерение да се кандидатира за преизбиране начело на ФИФА.

Обичайно постът на генерален секретар на ООН се определя на ротационен принцип и се очаква, че тази година ще бъде избран кандидат от Латинска Америка, тъй като от този регион генерален секретар е бил последно Хавиер Перес де Куеляр от Перу в периода 1982-1991 г.

Джани Инфантино е роден в Швейцария, припомнят „Ню Йорк пост“ и АНСА.

По време на Мондиала Инфантино и ФИФА се оказаха забъркани в скандал относно отменен червен картон на американския футболист Фоларин Белогун след намеса на Тръмп. После британският в. "Гардиън" написа, че този случай не е оказал влияние върху шансовете на Инфантино за преизбиране начело на ФИФА.

# Доналд Тръмп #ООН #Джани Инфантино #ФИФА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
1
Иран предупреди България заради разполагането на американски...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че насекомите не представляват опасност
3
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че насекомите...
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
4
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
5
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда за деескалация
6
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
4
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
5
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
6
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция

Още от: Мондиал 2026

Финалът на Мондиал 2026 бележи рекорден зрителски интерес в САЩ
Финалът на Мондиал 2026 бележи рекорден зрителски интерес в САЩ
Гийермо Очоа каза край: Дадох всичко на футбола, оставих всичко, което имах, на терена Гийермо Очоа каза край: Дадох всичко на футбола, оставих всичко, което имах, на терена
Чете се за: 01:12 мин.
С какво ще запомним Мондиал 2026 С какво ще запомним Мондиал 2026
Чете се за: 09:55 мин.
Човекът зад световната титла: Луис Де Ла Фуенте и пътят към върха Човекът зад световната титла: Луис Де Ла Фуенте и пътят към върха
Чете се за: 02:40 мин.
Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS
Чете се за: 02:55 мин.
Александър Чеферин бойкотира финала на Мондиал 2026 заради конфликт с ФИФА Александър Чеферин бойкотира финала на Мондиал 2026 заради конфликт с ФИФА
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на ДАНС
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на ДАНС
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер" Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
НА ЖИВО: Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в пленарна зала НА ЖИВО: Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в пленарна зала
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът включи в заседанието си предложението за разполагането...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул. „Врабча“ 23,...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Авторът на клипа с младежи с райски газ в автомобил получил заплахи...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
След протести: Зеленски освободи Сирски като главнокомандващ...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ