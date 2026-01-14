Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3

Зимните Олимпийски игри наближават с бясна скорост, но преди да се отдадем на случващото се под петте преплетени кръга е време да се озовем на една от класическите дестинации за слалома.

Майсторите на най-техничната дисциплина се отправят към Венген. Изненадващо или не, Пако Раса е лидер за малкия кристален глобус и французинът няма никакво намерение да намалява оборотите.

В уравнението влиза и Алберт Попов, който преследва още едно класиране в Топ 10.

Всичко това в неделя, 18 януари с първи манш от 10.50 и развръзката в 13.50 по БНТ 3!