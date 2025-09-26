БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Гледайте Александър Николов във филма "Волейболно ДНК" на 28 септември по БНТ 1

Филмът от поредицата "Спортните таланти на България" ще бъде излъчен отново от 13:00 ч.

Всички сме по някакъв начин свързани с волейбол. Аз не мога да си представя моя живот без волейбол, казва Александър Николов пред камерата на БНТ.

След великите победи на мъжкия ни национален отбор на световното първенство, БНТ 1 ще излъчи отново филма посветен на талантливия ни волейболист допринесъл за успеха на България над САЩ и класирането ни на полуфиналите.

Гледайте Алекс Николов във филма "Волейболно ДНК" в неделя, 28 септември от 13:00 ч. по БНТ 1.

#Алекс Николов

