Гледайте Александър Николов във филма "Волейболно ДНК" на 28 септември по БНТ 1

Всички сме по някакъв начин свързани с волейбол. Аз не мога да си представя моя живот без волейбол, казва Александър Николов пред камерата на БНТ.

След великите победи на мъжкия ни национален отбор на световното първенство, БНТ 1 ще излъчи отново филма посветен на талантливия ни волейболист допринесъл за успеха на България над САЩ и класирането ни на полуфиналите.

Гледайте Алекс Николов във филма "Волейболно ДНК" в неделя, 28 септември от 13:00 ч. по БНТ 1.