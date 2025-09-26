БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте Любо Ганев, Добрин Гьонов, Стоян Добрев и Симеон Щерев в "Арена спорт"

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Обзорното спортно предаване на БНТ е всяка неделя от 12:30 ч.

Тази седмица в предаването "Арена спорт" очаквайте:

България в битка за медалите на световното първенство по волейбол. На живо от Филипините ще говорим с президента на федерацията Любомир Ганев.

За бъдещето на националния отбор под ръководството на новия селекционер Александър Димитров и за проблемите в родния футбол, в студиото ще бъде заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов.

Равносметката от световното първенство по борба, на което България завоюва само един сребърен медал, гостуват старши треньорите Стоян Добрев и Симеон Щерев.

Гледайте предаването "Арена спорт" в неделя, 28 септември от 12:30 по БНТ 1!

