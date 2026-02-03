Гледайте полуфиналите на европейското първенство по водна топка за жени по БНТ 3

Четири отбора в битка за място в историята. Дамите от Гърция, Унгария, Италия и Нидерландия влизат в борба за титлата от европейското първенство по водна топка. Кой ще успее да надделее над съперниците си? Кой ще се справи най-добре с напрежението на големите мачове? Кой ще триумфира със златните медали?

Не пропускайте полуфиналите от европейското първенство по водна топка за жени във вторник и срещите за отличията в четвъртък от 19:15 часа и от 21:15 часа по БНТ 3.

Вторник, полуфинали:

19:15 часа: Гърция – Унгария (прякото предаване започва в 19:10 часа)

21:15 часа: Нидерландия – Италия (прякото предаване започва в 21:10 часа)