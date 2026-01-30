БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Стойчев ще участва в олимпийска щафета по време на еврошампионата по ледено плуване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Легендата повежда българския отбор на европейското първенство по ледено плуване в Молвено.

Петър Стойчев
Снимка: официален профил на Петър Стойчев във Фейсбук

Българската легенда в световното маратонско плуване Петър Стойчев ще участва в олимпийска щафета по време на европейското първенство по ледено плуване - непосредствено след откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и в непосредствена близост до най-голямото спортно събитие - в италианския град Молвено.

На 7 февруари, ден след церемонията по официалното откриване на олимпийските игри, в рамките на шампионата на Стария континент по ледено плуване ще се проведе и специалната олимпийска щафета. В нея се включват плувци, участвали на олимпийски игри.

Петър Стойчев участва на четири поредни летни олимпийски игри - Сидни 2000, Атина 2004, Пекин 2008 и Лондон 2012. На игрите в Китай завършва на 6-о място на 10 км в открити води и е знаменосец на България. През 2024 година в Париж има и пето участие на олимпийски игри, но този път не като състезател, а в нова роля - избран е от World Aquatics за член на Техническия комитет по плуване за най-престижното спортно събитие.

"Олимпийската щафета се организира с надежда и цел да покажем, че леденото плуване един ден би имало заслужено място и в програмата на Зимните олимпийски игри. Или иначе казано - плуването да бъде представено и на Летни, и на Зимни олимпийски игри. В леденото плуване участват сериозни състезатели, които вече са се състезавали на Олимпийски игри", заяви Петър Стойчев, който е и вицепрезидент на Световната федерация по ледено плуване, световен рекордьор и световен шампион на "кралската дисциплина" в леденото плуване от 1000 метра.

Олимпийската щафета 4 по 100 метра е от отбори по четирима души - двама мъже и две жени.

В олимпийската щафета ще участва и Екатерина Аврамова, състезавала се на Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 и в Рио през 2016 година.

Правилата на леденото плуване гласят, че температурата на водата трябва да бъде под 5 градуса, плува се само с текстилен бански, а мазането на тялото с крем е забранено.

В индивидуалните дисциплини на Евро 2026 по ледено плуване в Молвено ще има сериозно българско участие: Борислав Иванов, Валентин Митрев, Дарин Крумов, Емил Любенов, Константин Тонев, Павел Анастасов, Стоян Иванов, Теодор Цветков и Яни Куков.

#Петър Стойчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
3
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
4
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
5
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
6
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Други спортове

Българската федерация по плувни спортове награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 г.
Българската федерация по плувни спортове награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 г.
Спортни новини 30.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 30.01.2026 г., 12:25 ч.
Отмениха спускането при жените от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран Монтана Отмениха спускането при жените от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран Монтана
Чете се за: 01:07 мин.
Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:30 мин.
Антъни Джошуа говори за пръв път след катастрофата в Нигерия (ВИДЕО) Антъни Джошуа говори за пръв път след катастрофата в Нигерия (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.
БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ