Злато и сребро за Цанко Цанков от Световната купа по зимно плуване в Гдиня

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Българският плувец си тръгва от Полша с две златни отличия.

Цанко Цанков прибави нови два медала в колекцията си от Световната купа по зимно плуване в Гдиня. Българинът завоюва злато на 450 и сребро на 200 метра. Припомняме, че само преди ден родният плувец се поздрави със златното отличие и на 1000 метра.

В най-студения ден в Полша за последните 15 години с температура на въздуха минус 12 и на водата минус 0.4 градуса, той стана първи в плуването на 450 с време 5:30.66 минути. Българинът изпревари убедително Борис Каня от Полша, който финишира втори с 6:11.28 минути . Трети стана Филиас Франсоа от Франция.

На 200 метра Цанков завърши втори с 2:22.03 минути. На тази дистанция българинът имаше затруднения, тъй като сигналното въже, което се намира на няколко метра под тялото на състезателя, се откъсна заради леда и по този начин Цанков нямаше видимост да плува в идеалната линия на коридора и на няколко пъти губеше ориентация. Въпреки това българинът показа характер и взе среброто.

"Безкрайно съм щастлив, че завърших успешно и трите старта. Изключително тежки и сурови условия, особено в днешния ден. Щастлив съм, че публиката ме подкрепяше", каза Цанко Цанков.

Българският плувец се прибира утре, понеделник, в София на Терминал 2 в 17 часа с полет от Варшава.

