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Глоба от над 172 000 долара за бивш служител на Белия дом, търгувал с предварителна информация от речите на Тръмп

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белият дом отправи предупреждение москва
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Глоба от 172 532 долара наложиха от Американската Комисия за търговия със стокови фючърси на бившия служител на Белия дом и оператор на аутокю Габриел Перес, търгувал с предварителна информация от речите на Тръмп на платформата за прогнози „Калши“ (Kalshi), съобщи Ройтерс.

Съгласно споразумение между федералната агенция и Перес, той трябва да възстанови 107 539,02 долара от реализираните печалби и да плати глоба от 65 000 долара. Перес също така се е съгласил да му бъде наложена тригодишна забрана за борсова търговия и да се въздържа от по-нататъшни нарушения на Закона за стоковите борси и разпоредбите на Комисия за търговия със стокови фючърси.

Комисията съобщи още, че между декември 2025 г. и февруари 2026 г., докато е работил в Белия дом, Перес е търгувал на т.нар. пазар за споменавания на платформата „Калши“, нишов тип пазар за прогнози, където участниците купуват и продават договори въз основа на това дали дадена дума, фраза или тема ще бъде изречена по време на публично събитие.

Според Комисия за търговия със стокови фючърси Перес е имал достъп до речите на Тръмп преди произнасянето им и е използвал тази съществена непублична информация за лична изгода. Той вече не работи за федералното правителство.

Агенцията посочи, че наложената на Перес глоба от 65 000 долара е значително намалена заради „примерното му съдействие“ при разследването.

Операторът на платформата „Калши“ - „КалшиЕкс“ (KalshiEX) също е оказал съдействие по случая.

#предварителни прогнози #търговия с информация #аутокю #над 172 000 долара #глоба #белият дом

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