Глоба в размер на 42 000 евро от УЕФА е причината БФС да насрочи мача между Ботев Пловдив и Левски в работен ден следобед

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Глоба в размер на 42 000 евро от УЕФА е причината БФС да насрочи мача между Ботев Пловдив и Левски в работен ден следобед
Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига излязоха с позиция относно запитването на отборите на Ботев Пловдив и Левски защо мачът помежду им на стадион "Христо Ботев" в Града под тепетата е насрочен в работен ден в следобедните часове.

Срещата, която е отложена от шестия кръг, ще се играе на 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

"Във връзка с коментарите и реакциите от страна на футболната общественост, включително на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уточняват следното относно програмата за срещите от efbet Лига:

Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон. Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 часа, тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 часа. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач.

Бихме желали да отбележим, че носителят на телевизионните права – Нова Броудкастинг Груп, също понася негативни последствия от провеждането на дерби мачове в делничен ден.

БФС и БПФЛ остават твърдо ангажирани с равнопоставеността, прозрачността и професионализма при изготвянето на програмата.

Български футболен съюз
Българска професионална футболна лига", гласи изявлението.

Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
