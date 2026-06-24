Глобиха шефката на НДК за конфликт на интереси - сключила договор със сина си

Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андрияна Татарова е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване.

С днешното си произнасяне върховните съдии потвърждават предходното решение на Административен съд – София-град. В мотивите си ВАС категорично посочва, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да сключва договори или да извършва дейности в частен интерес. Съдът отбелязва още, че за установяването на конфликт на интереси законът не изисква доказване на реална финансова вреда за държавното дружество или настъпила материална облага. Достатъчно е самото формално нарушение – фактът, че длъжностното лице е сключило договор със свързано лице.

До съдебната развръзка се стигна, след като Комисията за противодействие на корупцията образува производство и установи нарушението през лятото на миналата година. В основата на казуса стои договор, сключен на 28 май 2024 г. С него ръководеното от Татарова държавно дружество отдава под наем зала №2 „Азарян“ на фирмата „7АРТ“ АД. От името на частното дружество стои синът на директорката – Дани Дамянов, който е член на Съвета на директорите на фирмата и притежава дял в нея. Залата е била наета за подготовка и заснемане на спектакъла „Галерия Стриндберг“ срещу сумата от 2070 лв.

Самата Андрияна Татарова е била част от ръководството на „7АРТ“ и е притежавала около 30% от капитала на дружеството до началото на февруари 2024 г. Тя излиза от фирмата броени дни преди да бъде официално вписана в Търговския регистър като нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата (на 5 февруари 2024 г.).

По време на проверките Татарова отхвърляше обвиненията с аргумента, че НДК е търговско дружество, а не бюджетна организация, както и че всички вътрешни правила и законови процедури по отдаване на пространствата са били стриктно спазени. Въпреки нейните възражения, магистратите постановиха, че действията ѝ представляват класически пример за конфликт на интереси по смисъла на антикорупционното законодателство.