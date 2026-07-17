Като "обективен" определиха Седмия доклад за върховенството на закона на ЕК от правосъдното министерство

Приемаме препоръките на ЕК като основа за продължаване на реформите, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов
Министерство на правосъдието смята, че оценките на ЕК, посочени в Седмия доклад за върховенството на закона, са обективни.
В позиция на ведомството е записано, че те отразяват състоянието за предходните периоди, в които се е осъществявало наблюдението.
"Положителните оценки на ЕК са свързани с усилията на настоящето правителство и парламент и е отчетен напредък по важни реформи в областта на върховенството на правото, като усъвършенстването на механизма за разследване на главния прокурор, новия модел на антикорупционна комисия, задължителния съдебен контрол при прекратяване и спиране на разследвания, свързани с корупция", допълват от правосъдното министерство.
Като напълно изпълнена е отчетена миналогодишната препоръка в доклада на ЕК за подобряване на функционирането на Инспектората към ВСС и избягването на риска от политическо влияние върху него.
„България предприе важни законодателни стъпки за укрепване на независимостта, отчетността и ефективността на съдебната система. В момента сме на етап практическото прилагане на приетото законодателство и завършването на реформите, свързани с управлението на съдебната власт“, коментира министърът на правосъдието Николай Найденов.
„Приемаме препоръките на ЕК като основа за продължаване на реформите. Правителството ще продължи активния диалог с Европейската комисия, Съвета на Европа, гражданското общество и професионалните организации при изпълнението на препоръките“, допълни министърът.