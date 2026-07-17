Като "обективен" определиха Седмия доклад за върховенството на закона на ЕК от правосъдното министерство

Министерство на правосъдието смята, че оценките на ЕК, посочени в Седмия доклад за върховенството на закона, са обективни.

В позиция на ведомството е записано, че те отразяват състоянието за предходните периоди, в които се е осъществявало наблюдението.

"Положителните оценки на ЕК са свързани с усилията на настоящето правителство и парламент и е отчетен напредък по важни реформи в областта на върховенството на правото, като усъвършенстването на механизма за разследване на главния прокурор, новия модел на антикорупционна комисия, задължителния съдебен контрол при прекратяване и спиране на разследвания, свързани с корупция", допълват от правосъдното министерство.

Като напълно изпълнена е отчетена миналогодишната препоръка в доклада на ЕК за подобряване на функционирането на Инспектората към ВСС и избягването на риска от политическо влияние върху него.