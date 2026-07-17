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Като "обективен" определиха Седмия доклад за върховенството на закона на ЕК от правосъдното министерство

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Приемаме препоръките на ЕК като основа за продължаване на реформите, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов

живо брифинг министерството правосъдието
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министерство на правосъдието смята, че оценките на ЕК, посочени в Седмия доклад за върховенството на закона, са обективни.

В позиция на ведомството е записано, че те отразяват състоянието за предходните периоди, в които се е осъществявало наблюдението.

"Положителните оценки на ЕК са свързани с усилията на настоящето правителство и парламент и е отчетен напредък по важни реформи в областта на върховенството на правото, като усъвършенстването на механизма за разследване на главния прокурор, новия модел на антикорупционна комисия, задължителния съдебен контрол при прекратяване и спиране на разследвания, свързани с корупция", допълват от правосъдното министерство.

Като напълно изпълнена е отчетена миналогодишната препоръка в доклада на ЕК за подобряване на функционирането на Инспектората към ВСС и избягването на риска от политическо влияние върху него.

„България предприе важни законодателни стъпки за укрепване на независимостта, отчетността и ефективността на съдебната система. В момента сме на етап практическото прилагане на приетото законодателство и завършването на реформите, свързани с управлението на съдебната власт“, коментира министърът на правосъдието Николай Найденов.

„Приемаме препоръките на ЕК като основа за продължаване на реформите. ​Правителството ще продължи активния диалог с Европейската комисия, Съвета на Европа, гражданското общество и професионалните организации при изпълнението на препоръките“, допълни министърът.

#Седми доклад за върховенството на закона #позиция #ЕК #министерство на правосъдието

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