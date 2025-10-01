Гофън шъдзан, традиция превърнала се в моден хит сред поколението Z (СНИМКИ)

Млади жени и мъже, облечени в прекрасни традиционни носии, позиращи с изискани жестове пред обективите на професионални фотографи. Това не е картина от преди векове, а един от най-големите културни и потребителски феномени в съвременен Китай – Гофън шъдзан.

Но какво се крие зад тази естетика?

Това не е просто забавление, а сериозна индустрия. Според данни на пазарни изследвания пазарът на Гофън шъдзан в Китай надхвърля 10 милиарда юана (около 1,4 милиарда долара) годишно. Само в Пекин има над 5000 студия, специализирани в тази услуга, а цените за един пакет могат да варират от 500 до над 10 000 юана в зависимост от локацията, костюма и известността на фотографа.

Генерацията Z е двигателят

Въпреки че привлича хора от всички възрасти, близо 80% от потребителите са на възраст между 18 и 35 години. За поколението Z тези снимки са не просто красиви портрети, а начин за изразяване на културна идентичност и принадлежност в дигиталната ера.

Да публикуваш Гофън снимка в социалните мрежи е жест на стил и културна грамотност.

Повечето хора използват "Гофън" като общ термин, но има ключова разлика. Ханфу - това са традиционните облекла на етническата група Хан. Облекла на династиите - това са по-театрални костюми, вдъхновени от исторически драматични сериали, които не винаги са исторически точни.

"Топ локации" и техните скрити символи

Не всички исторически обекти са еднакво популярни. Студията имат строга класация.

Забранения град - символизира имперска власт и величие. Най-търсени са ъглите с червени стени и жълтеникави глазурирани керемиди.

Парк "Бейхай" и Лятна палата - поетична, мека естетика с павилиони, езера и цветя.

Храмове като "Дзюешъ" - атмосфера на спокойствие, уединение и духовност.

Финалната снимка е само върхът на айсберга. Изграждането на образ от миналото е дълъг и скъп процес. Нужен е професионален гримор, който владее специфични техники за "древен" грим. Дизайнер на прически с набор от сложни украшения. Консултант, който знае как да позиционира тялото и ръцете според правилата на древното изкуство. Специалист по ретуш, който може да добави падащи черешови цветя или лунична светлина, за да подобри настроението.

Гофън шъдзан не е преходна мода. Това е сложен социокултурен феномен. Той отразява носталгията на младите китайци към древната история и тяхното желание да се свържат с миналото по красив и достъпен начин, и не на последно място тяхната нужда да изразят своята индивидуалност в новата дигитална култура диктувана от социалните мрежи.

Снимки: Тихомир Игнатов