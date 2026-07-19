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Гол в добавеното време донесе точка на Ботев Враца в домакинството на Черно море

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Равенство на стадион "Христо Ботев" във Враца

Ботев Враца Черно море
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Враца и Черно море завършиха наравно 1:1 в среща от старта на новия сезон на Първа лига. Васил Панайотов откри резултата в 70-ата минута, а Мартин Петков изравни в последните секунди на добавеното време.

Първото положение в мача дойде в 13-ата минута, когато Абдула Кичуков опита да изненада вратаря на гостите Кристиан Томов от дистанция. Черно море отговори в 22-ата минута, когато Мохамед Аши стреля с глава, а топката се отби в тялото на защитник на врачани и като по чудо не спря в мрежата на Марин Орлинов.

Черно море започна силно след подновяването на играта през втората част. В 52-ата минута Брандаш изведе Николай Златев в чиста позиция, но той не успя да преодолее Орлинов. Малко след това Аши бе оставен непокрит в наказателното поле на домакините, но отново Орлинов показа класа и спаси.

В 70-ата минута Барандаш центрира в наказателното поле към Васил Панайотов, който от близко разстояние с глава прати топката в мрежата.

Реферът Георги Кабаков използва ново правило. Заради бавното излизане от терена на Давид Телеш, Кабаков отложи с една минута влизането в игра на Жоао Бандаро. Така Черно море игра с 10 души около 60 секунди.

Развръзката настъпи в последните секунди на добавеното време, когато Мартин Петков стреля с глава и остави безпомощен Томов за крайното 1:1.

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