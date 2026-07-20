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Руди Гарсия се разделя с националния отбор на Белгия

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Спорт
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Френският специалист напуска поста в края на юли, след като изведе "червените дяволи“ до четвъртфиналите на Мондиал 2026

Руди Гарсия се разделя с националния отбор на Белгия
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Руди Гарсия ще напусне поста си като селекционер на националния отбор на Белгия в края на месец юли, съобщава френското издание L'Équipe. Раздялата идва само няколко седмици след участието на „червените дяволи“ на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

62-годишният французин изведе Белгия до четвъртфиналите на Мондиал 2026, където тимът отстъпи с 1:2 на бъдещия световен шампион Испания.

"Оставям Белгия в Лига А на Лигата на нациите и сред най-добрите осем отбора в света“, заяви Гарсия в официално комюнике, публикувано от Белгийската футболна федерация.

Френският треньор пое националния тим през януари 2025 година и приключва престоя си с 20 мача начело на отбора. Под негово ръководство Белгия допусна едва две поражения – в дебюта му и в последната му среща като селекционер.

Преди да застане начело на белгийския национален тим, Гарсия натрупа богат опит в клубния футбол, водейки Сент Етиен, Лил, Олимпик Марсилия, Рома, Наполи и Ал-Насър.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Белгия по футбол #Руди Гарсия

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