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Хосам Абделмагид към феновете на Лудогорец: Заедно ще печелим титли

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Спорт
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Новото попълнение на "орлите“ обеща да се раздава за клуба, след като подписа договор до лятото на 2029 година

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Новото попълнение на Лудогорец Хосам Абделмагид отправи първото си послание към привържениците на разградчани, като обеща, че отборът и феновете заедно ще се борят за нови трофеи.

25-годишният египетски национал, който пристига от Замалек, не скри вълнението си от новото предизвикателство и се обърна директно към запалянковците на шампионите.

"Здравейте, фенове на Лудогорец! Аз съм много щастлив, че съм част от отбора. Искаме да играем заедно и да се борим заедно на терена. Обещавам на феновете, че заедно ще печелим титли. Само Лудогорец!“, заяви централният защитник.

Абделмагид пристига в Разград със солидна визитка. С екипа на Замалек той три пъти стана шампион на Египет, а през това лято беше част от националния тим на страната си на световното първенство, където реализира победната дузпа срещу Австралия в осминафиналите.

Лудогорец заплати 1,5 милиона евро за правата на защитника, който подписа договор с българския шампион до лятото на 2029 година.

#Хосам Абделмагид #ПФК Лудогорец

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