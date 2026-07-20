Хосам Абделмагид към феновете на Лудогорец: Заедно ще печелим титли

Новото попълнение на "орлите“ обеща да се раздава за клуба, след като подписа договор до лятото на 2029 година
Новото попълнение на Лудогорец Хосам Абделмагид отправи първото си послание към привържениците на разградчани, като обеща, че отборът и феновете заедно ще се борят за нови трофеи.
25-годишният египетски национал, който пристига от Замалек, не скри вълнението си от новото предизвикателство и се обърна директно към запалянковците на шампионите.
"Здравейте, фенове на Лудогорец! Аз съм много щастлив, че съм част от отбора. Искаме да играем заедно и да се борим заедно на терена. Обещавам на феновете, че заедно ще печелим титли. Само Лудогорец!“, заяви централният защитник.
Абделмагид пристига в Разград със солидна визитка. С екипа на Замалек той три пъти стана шампион на Египет, а през това лято беше част от националния тим на страната си на световното първенство, където реализира победната дузпа срещу Австралия в осминафиналите.
Лудогорец заплати 1,5 милиона евро за правата на защитника, който подписа договор с българския шампион до лятото на 2029 година.