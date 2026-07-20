Джед Спенс поиска трансфер в Интер

Защитникът на Тотнъм Джед Спенс е заявил желанието си да напусне клуба и да премине в Интер, съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport.

25-годишният английски национал е сред основните варианти на „нерадзурите“ за заместник на Дензъл Дъмфрис, който наскоро премина в Реал Мадрид. Миланският гранд продължава да търси подсилване по десния фланг на отбраната, а Спенс е сред предпочитаните имена.

Засега обаче не е ясно дали мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби е склонен да се раздели с крайния защитник. Италианският специалист наскоро похвали представянето на Спенс с екипа на националния отбор на Англия по време на Световното първенство.

По време на Мондиал 2026 Спенс взе участие в осем мача за „Трите лъва“, като в четири от тях започна като титуляр. Единствената си асистенция на турнира той записа в двубоя за третото място срещу Франция.

Освен Джед Спенс, сред вариантите на Интер за десния бек са още Гивайро Рийд от Фейенорд и Вандерсон от Монако, като ръководството на италианския клуб предстои да избере кой да наследи Дъмфрис.