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Джед Спенс поиска трансфер в Интер

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Спорт
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Английският национал иска да напусне Тотнъм, но бъдещето му зависи от решението на Роберто Де Дзерби

Джед Спенс поиска трансфер в Интер
Снимка: AP Photo
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Защитникът на Тотнъм Джед Спенс е заявил желанието си да напусне клуба и да премине в Интер, съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport.

25-годишният английски национал е сред основните варианти на „нерадзурите“ за заместник на Дензъл Дъмфрис, който наскоро премина в Реал Мадрид. Миланският гранд продължава да търси подсилване по десния фланг на отбраната, а Спенс е сред предпочитаните имена.

Засега обаче не е ясно дали мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби е склонен да се раздели с крайния защитник. Италианският специалист наскоро похвали представянето на Спенс с екипа на националния отбор на Англия по време на Световното първенство.

По време на Мондиал 2026 Спенс взе участие в осем мача за „Трите лъва“, като в четири от тях започна като титуляр. Единствената си асистенция на турнира той записа в двубоя за третото място срещу Франция.

Освен Джед Спенс, сред вариантите на Интер за десния бек са още Гивайро Рийд от Фейенорд и Вандерсон от Монако, като ръководството на италианския клуб предстои да избере кой да наследи Дъмфрис.

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#Интер ФК #Джед Спенс #ФК Тотнъм

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