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Големият египетски музей е посрещнал над 3 млн. посетители за седем месеца

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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чака големият египетски музей посрещнал три милиона посетители седем месеца
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Големият египетски музей е посрещнал над три милиона посетители през седемте месеца от декември до юни, като 60% са чужденци, каза изпълнителният директор на институцията Ахмед Гонейм. Музеят бе открит в началото на ноември 2025 г.

По думите на директора в момента музеят приема между 7000 и 10 000 туристи дневно, което е значително по-малко от пика от около 24 000 души преди въвеждането на ограничение до 15 000 посетители на ден, за да се запази качеството на преживяването.

Гонейм посочи, че са установени фалшиви уебсайтове за резервации, базирани както в Египет, така и в чужбина. Той добави, че управата на музея работи със съответните органи за тяхното затваряне.

Последните данни поставят Големия египетски музей сред големите световни музеи. През 2025 г. Лувърът в Париж е приел около 24 700 посетители дневно, Ватиканските музеи - 18 900, Лондонският природонаучен музей - 19 500, а Британският музей - 17 600 души на ден.

Разположеният върху 480 000 кв.м, в близост до пирамидите в Гиза, Голям египетски музей на стойност над един милиард долара е проектиран като най-големия музей в света, посветен на една цивилизация. В залата на Тутанкамон за първи път са показани на едно място всички около 5000 предмета от гробницата на момчето фараон в Долината на царете.

Големият египетски музей е в центъра на стратегията на Египет за разширяване на културния туризъм и увеличаване на приходите от този сегмент. Туризмът, наред със Суецкия канал и преводите от живеещи в чужбина египтяни, е сред ключовите източници на чуждестранна валута за северноафриканската страна.

Снимки: БГНЕС/Архив

#Големият египетски музей

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