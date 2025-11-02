С грандиозна церемония Египет откри най-големия археологически музей в света

Египет най-накрая събира на едно място своите най-големи древни съкровища. В подножието на пирамидите в Гиза се издига Големият египетски музей – най-големият археологически музей в света, който показваисторията на една цивилизация, просъществувала над 5000 години.

Музеят заема площ от половин милион квадратни метра и струва около 1 милиард долара. Той представя над 100 000 експоната – от първите фараони до последните династии.

В центъра се извисява гранитната статуя на Рамзес II – висока 11 метра и тежаща 83 тона. Тя приветствапосетителите още при входа и символизира величието на Древен Египет.

В отделна зала се пази и пълната колекция от съкровищата на Тутанкамон – повече от 5000 артефакта, които за първи път се показват заедно на едно място.

На церемонията по откриването присъстваха представители на над 80 държави – учени, политически лидери и гости от цял свят.

Музеят се превръща в нов символ на Египет и показва, че древната история може да живее чрез съвременни технологии и вдъхновяваща архитектура. Между пирамидите и модерния свят, Египет пази и разказва своята вечна история.