Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Големият сблъсък: Алкарас и Синер спорят за титлата и №1 в света

Испанецът и италианецът ще се изправят един срещу друг във финала на турнира в Монте Карло – първият им сблъсък за сезон 2026.

Карлос Алкарас - Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Феновете чакаха пет месеца, за да видят отново едно от най-големите съперничества в спорта – и в неделя това най-сетне ще се случи.

Карлос Алкарас и Яник Синер ще се изправят един срещу друг във финала на турнира в Монте Карло – първият им сблъсък за сезон 2026.

„Мисля, че това е мечтаният финал за всички“, каза Алкарас след победата си над Валентен Вашеро на полуфиналите. „Аз се боря за втора титла тук, а той – за първата си.“

От финала на ATP Finals през ноември насам, двамата си поделят успехите във всички турнири, в които са участвали заедно. Сега обаче, на фона на Средиземно море, №1 и №2 в света ще подновят съперничеството си не само за титлата от сериите Мастърс 1000, но и за върха в световната ранглиста.

„Това ще бъде нещо наистина специално. Залогът е първото място, което прави мача още по-особен“, добави испанецът.

Алкарас и Синер се срещнаха шест пъти в последните месеци на 2025 година, но чак сега през април ще се изправят един срещу друг отново. И двамата продължават да доминират в тура, макар и на смени.

Испанецът започна сезона впечатляващо с 16 поредни победи и демонстрира отлична форма, особено на сервис и в играта от основната линия. След като спечели Australian Open и титлата в Доха, той дори бе попитан дали може да атакува рекордната серия на Новак Джокович от 2011 година.

Синер обаче бързо отговори на предизвикателството. След загубите в Мелбърн и Доха, италианецът намери ритъма си и оттогава е неудържим – 16 поредни победи и само един загубен сет. Той триумфира в Индиън Уелс и Маями и сега е на крачка от първата си титла на клей от сериите Мастърс 1000.

И двамата направиха подобрения в играта си, особено при сервисите. „Работихме много върху всички елементи – сервис, ретур, интензивност“, обясни Синер.

Съперничеството между двамата е изключително равностойно. Алкарас води с 10-6 победи, но статистиката показва пълно равенство – по 1651 спечелени точки, по 26 титли и по 66 седмици като №1 в света.

Последният им сблъсък на клей бе на финала на „Ролан Гарос“ миналата година, когато Алкарас спаси три мачбола и триумфира. Разликата между тях беше минимална и изходът можеше да бъде различен.

Сега, в Монте Карло, победителят може да бъде само един. Това е класически сблъсък между неудържима сила и непробиваема стабилност.

Когато излязат на корта в неделя, въпросът няма да бъде дали ще направят зрелищен мач, а до какво ново ниво ще достигнат.

#тенис турнир в Монте Карло 2026 #Карлос Алкарас #Яник Синер

