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Голям астероид ще премине близо до Земята в събота

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:07 мин.
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Голям астероид ще премине близо до Земята в събота
Снимка: Снимката е илюстративна
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Астероид ще премине в близост до Земята в събота - без риск от сблъсък, и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, предаде АФП, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

"Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка Луна може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероидът ще бъде най-близо", каза Хуан Луис Кано от отдела за планетарна отбрана на ЕКА.

Открит през 1997 г. и кръстен (152637) 1997 NC1, скалистият обект е с приблизителни размери между 750 и 1650 метра, според изчисления, базирани на оценката на неговото албедо (количеството слънчева светлина, което отразява).

Според други оценки на албедото му, астероидът може да е по-малък, отбелязва ЕКА.

Обектът ще премине най-близо до Земята в събота в 11.14 часа по Гринуич със скорост 8,9 километра в секунда. Тогава той ще се намира на разстояние 2 559 461 километра от нашата планета. Това се равнява на 6,66 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността от сблъсък е нулева, отбелязва АФП.

Астероидът ще може да бъде наблюдаван от регионите на Северното полукълбо по време на приближаването си, почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята, и само от Южното полукълбо, когато се отдалечава от нашата планета.

В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или дори мощни бинокли, посочват от Европейската космическа агенция.

#астероид

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