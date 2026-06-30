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Гонсало Рамос продължава в Милан

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През януари 2024 г. Рамос се присъедини към ПСЖ от Бенфика за 65 милиона евро

Гонсало Рамос продължава в Милан
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Португалският национал Гонсало Рамос се присъедини към Милан от Пари Сен Жермен, съобщиха от пресслужбата на италианския клуб.

25-годишният нападател е подписал петгодишен договор до 30 юни 2031 г. Според вътрешен човек Фабрицио Романо, трансферната сума е била 74 милиона евро плюс бонуси, поставяйки нов клубен трансферен рекорд. Досега водеща бе сделката за Рафаел Леао от Лил за 49,5 милиона евро през лятото на 2019 година.

През януари 2024 г. Рамос се присъедини към ПСЖ от Бенфика за 65 милиона евро. Оттогава той е изиграл 131 мача за парижани, отбелязвайки 45 гола и давайки 10 асистенции.

Рамос в момента играе с Португалия на световното първенство по футбол. Той влезе като късна резерва при равенството 1:1 срещу ДР Конго в първия кръг на груповата фаза.

# Гонсало Рамос #Милан #ПСЖ

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