Гръцката армия започва доброволно набиране на жени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Те ще могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили

Гръцката армия започва доброволно набиране на жени
Снимка: Снимката е илюстративна
Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение, обяви гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“.

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“, заяви Дендиас снощи, като отбеляза, че в момента жените съставляват около 17 процента от гръцките въоръжени сили.

„Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, добави още той.

#Гърция #жени #военна служба

