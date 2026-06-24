БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в...
Чете се за: 01:52 мин.
България постави на колене световния шампион в Лигата на...
Чете се за: 04:37 мин.
Гълъб Донев: Дефитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Чете се за: 03:45 мин.
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца...
Чете се за: 01:30 мин.
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Градският стадион в Русе ще бъде готов за старта на Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Дунав ще домакинства на своето съоръжение в мачовете от елита.

градският стадион русе готов старта първа лига
Снимка: Община Русе
Слушай новината

Ремонтните дейности на Градския стадион в Русе вървят по график и съоръжението трябва да бъде готово да приеме Дунав за първия му домакински мач от новия сезон срещу Лудогорец (Разград) във втория кръг на футболния елит в последния уикенд на юли. Това каза кметът на Русе Пенчо Милков по време на пресконференция.

Той обясни, че Общината изпълнява всички изисквания, поставени от Лицензионната комисия на Българския футболен съюз (БФС), за да може стадионът да получи необходимото одобрение за провеждане на срещи от Първа лига.

"Драконите" внесоха всички необходими допълнителни документи и вече взеха условен лиценз за мачове в Русе в елита по-рано този месец, като в началото на юли предстои нов оглед на съоръжението от представители на футболната централа.

Отначало нещата изглеждаха невъзможни. Имаше опасност Дунав да играе домакинските си мачове във Велико Търново или в Разград, което за мен е унизително. Затова си поставих лична цел да не се стига до това“, заяви Милков.

Кметът коментира и въпросите на граждани, свързани с подмяната на седалките. Той обясни, че досегашните са били предназначени за закрити съоръжения, а не за открити стадиони, поради което са се амортизирали и не отговарят на изискванията за безопасност.

Лицензионната комисия е преценила, че те могат лесно да се счупят и да създадат риск от нараняване, затова ни задължиха да ги сменим“, каза Милков.

Той благодари на фирмите, които са дарили седалки и материали за ремонта. По думите ще бъдат подменени изисканите от Българския футболен съюз 4500 седалки.

Името на града Русе вече е изписано с бели седалки на фона на останалите, които са в син цвят. Продължават ремонтите на стълбищата, бордовете и зоните за зрители, като целта е да бъдат изпълнени и изискванията за безопасност. Обновяват се също съблекалните и санитарните помещения, а до края на месеца се очаква доставката на ново обзавеждане.

Милков обясни, че част от ремонтните дейности са насочени към разделяне на ВИП зоната от маршрута, по който футболистите достигат до съблекалните. По думите му вече е поставена ограда между двете пространства с цел по-добра организация и сигурност.

Той добави, че се търсят възможности и за разширяване на зоните за паркиране около стадиона, включително чрез форми на публично-частно партньорство.

По време на пресконференцията заместник-кметът Димитър Недев призова гражданите да пазят обновената спортна база и да поддържат чистота по време на футболните срещи.

#Градски стадион Русе #Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за...
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
2
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
3
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
4
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
5
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал "Горубляне"
6
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
4
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
5
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
6
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...

Още от: Футбол

Академия Славия преустанови всички свои дейности до второ нареждане
Академия Славия преустанови всички свои дейности до второ нареждане
Още един португалец в Спартак Варна Още един португалец в Спартак Варна
Чете се за: 01:07 мин.
БФС и рецица клубове изразиха съболезнования след трагедията в Славия БФС и рецица клубове изразиха съболезнования след трагедията в Славия
Чете се за: 02:52 мин.
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Чете се за: 01:52 мин.
50 млади таланти участваха в последния кастинг на "Академия БФС" 50 млади таланти участваха в последния кастинг на "Академия БФС"
Чете се за: 02:55 мин.
Сенегал без своя титулярен вратар срещу Ирак Сенегал без своя титулярен вратар срещу Ирак
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Гълъб Донев: Дефитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Гълъб Донев: Дефитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г. Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия" Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотен затвор може да получи убиецът от Угърчин Доживотен затвор може да получи убиецът от Угърчин
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Деян Русанов и Иван Стойнев са кандидатите на България за съдии в...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава разследването за насилие над деца в интерната в с. Варненци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Изслушването на министър Шишков за Баба Алино прерасна в бурен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ