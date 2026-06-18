Гражданите на РСМ да се подготвят за „борба за запазване на националните интереси", предупреди Мицкоски

Ясни гаранции, че по време на преговорите на Република Северна Македония с ЕС няма да има нови двустранни условия и че „македонската идентичност, език и култура са постоянен и безспорен факт” поиска в словото си за отбелязване на 36-ата годишнина от създаването на ВМРО-ДПМНЕ премиерът на Северна Македония и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски в Струмица.

Мицкоски призова за заключение на Европейския съвет, че „вече няма (да има) двустранни въпроси, че вековната македонска идентичност, култура, традиция, обичаи, език са константа и факт и че никой вече няма да повдига тази тема”.

„Няма цена. Няма слава, няма сила, която може да ме убеди, че без тези неща ще приемем каквото и да било. Това е нашата червена линия. Всички трябва да ни чуят силно и ясно. Няма пазарлъци с нашата македонска идентичност. Стига толкова“, заяви Мицкоски, който обвини предишното правителство на страната, че е причинило сериозни щети на държавата и пътя ѝ към Европейския съюз.

Мицкоски призова членовете на управляващата партия и гражданите на Северна Македония да се подготвят за „дълга и трудна борба за запазване на националните интереси и напредък към европейско бъдеще”.