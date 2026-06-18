Гражданите на РСМ да се подготвят за „борба за запазване на националните интереси", предупреди Мицкоски

Премиерът отново цитира решенията на Европейския съд за регистрирането на "ОМО - Илинден"
Ясни гаранции, че по време на преговорите на Република Северна Македония с ЕС няма да има нови двустранни условия и че „македонската идентичност, език и култура са постоянен и безспорен факт” поиска в словото си за отбелязване на 36-ата годишнина от създаването на ВМРО-ДПМНЕ премиерът на Северна Македония и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски в Струмица.
Мицкоски призова за заключение на Европейския съвет, че „вече няма (да има) двустранни въпроси, че вековната македонска идентичност, култура, традиция, обичаи, език са константа и факт и че никой вече няма да повдига тази тема”.
„Няма цена. Няма слава, няма сила, която може да ме убеди, че без тези неща ще приемем каквото и да било. Това е нашата червена линия. Всички трябва да ни чуят силно и ясно. Няма пазарлъци с нашата македонска идентичност. Стига толкова“, заяви Мицкоски, който обвини предишното правителство на страната, че е причинило сериозни щети на държавата и пътя ѝ към Европейския съюз.
Мицкоски призова членовете на управляващата партия и гражданите на Северна Македония да се подготвят за „дълга и трудна борба за запазване на националните интереси и напредък към европейско бъдеще”.
„Пригответе се за маратон, защото ще трябва да се борим, за да поправим предателството и капитулацията, които предишното, най-корумпираното македонско правителство в историята направи на този народ и на родината му. Пригответе се да се борите и да се борите, за да може нашият народ от другата страна на границата да упражнява човешките си права, най-накрая да регистрира своя собствена институция, под която да се организира културно. Имаме договор, подписан от предишното правителство, но източният ни съсед също има на масата 14 решения от Европейския съд по правата на човека, които казват незабавно да регистрират организацията на македонците в източния ни съсед, ОМО Илинден - Пирин“, каза Мицкоски.