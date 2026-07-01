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Греъм Портър: Съперникът ни беше на много добро ниво

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Спорт
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Трябваше да бъдем перфектни, но дори и тогава не съм сигурен, че щяхме да бъдем достатъчно добри, разкри селекционерът на Швеция след отпадането от Мондиал 2026.

греъм портър съперникът беше добро ниво
Снимка: БТА
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Селекционерът на Швеция Греъм Потър призна, че отборът му не е бил в състояние да спре Франция в двубоя между двата тима от 1/16-финалите на световното първенство по футбол.

Скандинавците отстъпиха с 0:3 пред финалиста от последните два Мондиала, а ако не бяха гредите и геройските намеси на вратаря им Якоб Зетерстрьом поражението можеше да бъде и много по-тежко.

"Трябваше да бъдем перфектни, но дори и тогава не съм сигурен, че щяхме да бъдем достатъчно добри, за да победим Франция, ако трябва да бъда напълно честен. Просто опонентът ни бе на много високо ниво", заяви Потър след края на мача.

"Вижте кариерите си CV-тата на френските футболисти. Сравнете ги с тези на нашите футболисти. Ние все още сме много млад отбор и се надявам, че ни предстоят хубави моменти в бъдеще", каза още английският специалист.

Превъзходството на Франция отчете и опитният защитник Виктор Линдельоф

"Щях да бъда щастлив, ако бяхме успели да удържим 0:0 до почивката", каза футболистът на Астън Вила.

"Головете им през второто полувреме паднаха сравнително бързо и това направи мача още по-труден за нас. Знаехме, че се изправяме срещу много силен отбор, но се надявахме да покажем нещо повече", допълни Линдельоф.

На осминафиналите Франция ще играе с тима на Парагвай, който елиминира с дузпи Германия.

ъв футбола всичко е възможно, но не виждам по-добър от Франция на това първенство", завърши Греъм Потър.

#Национален отбор на Швеция по футбол #Мондиал 2026 #Греъм Потър

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