Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Греъм Потър е новият селекционер на Швеция

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Договорът му е до края на квалификационния цикъл за световното първенство.

Греъм Потър
Снимка: БТА
Англичанинът Греъм Потър пое селекционерския пост в шведския национален отбор по футбол. Бившият треньор на Уест Хем ще има тежка задача в първите си мачове, тъй като шведите имат само една точка в група В на световните квалификации и са с шест зад Косово два мача преди края.

Потър, на 50 години, е с договор само до края на квалификационния цикъл и евентуално класиране на Швеция на плейоф. Неговият първи мач е задължителна победа срещу лидера в групата Швейцария на 15 ноември.

"За мен е чест, че бях назначен на поста. Мотивиран съм за работа. Швеция разполага с фантастични футболисти, които изпъкват в големите първенства всяка седмица. Моята задача е да ги обединя в отбор, който играе на високо ниво. Целта е световното първенство през следващото лято", каза той.

Шведският футбол не е чужд на Потър, който изгради основите на кариерата си след седемгодишен престой в местния Йостерсунд. След това той води Суонси Сити, Брайтън, Челси и Уест Хем. Потър заменя на поста бившия нападател Йон Дал Томасон.

#Национален отбор на Швеция по футбол #Греъм Потър

