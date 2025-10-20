Греъм Потър е новият селекционер на Швеция

Англичанинът Греъм Потър пое селекционерския пост в шведския национален отбор по футбол. Бившият треньор на Уест Хем ще има тежка задача в първите си мачове, тъй като шведите имат само една точка в група В на световните квалификации и са с шест зад Косово два мача преди края.

Потър, на 50 години, е с договор само до края на квалификационния цикъл и евентуално класиране на Швеция на плейоф. Неговият първи мач е задължителна победа срещу лидера в групата Швейцария на 15 ноември.

"За мен е чест, че бях назначен на поста. Мотивиран съм за работа. Швеция разполага с фантастични футболисти, които изпъкват в големите първенства всяка седмица. Моята задача е да ги обединя в отбор, който играе на високо ниво. Целта е световното първенство през следващото лято", каза той.

Шведският футбол не е чужд на Потър, който изгради основите на кариерата си след седемгодишен престой в местния Йостерсунд. След това той води Суонси Сити, Брайтън, Челси и Уест Хем. Потър заменя на поста бившия нападател Йон Дал Томасон.