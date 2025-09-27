Уест Хем освободи треньора Греъм Потър и назначи Нуно Еспирито Санто

Английският футболен клуб Уест Хем освободи мениджъра Греъм Потър, съобщават "чуковете". Той напусна след поражението с 1:2 срещу Кристъл Палас през миналия уикенд, което остави отбора на 19-о място във Висшата лига с три точки.

"Резултатите и представянето във втората половина от миналия сезон и началото на този не отговарят на очакванията ни. Бордът на директорите вярва, че е нужна промяна, за да бъде подобрена позицията на клуба във Висшата лига", съобщават от Уест Хем.

Уест Хем ще закрие шестия кръг на Висшата лига с гостуване на Евертън в понеделник.

Уест Хям назначи за нов мениджър бившия треньор на Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто с договор за три години. Еспирито Санто бе начело на Нотингам Форест в последните две години, но бе уволнен през този месец, като призна, че причина за това са развалените отношение със собственика на клуба Евангелос Маринакис.