ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Уест Хем освободи треньора Греъм Потър и назначи Нуно Еспирито Санто

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
"Чуковете" спечелиха едва три точки от началото на сезона.

Греъм Потър
Снимка: БГНЕС
Английският футболен клуб Уест Хем освободи мениджъра Греъм Потър, съобщават "чуковете". Той напусна след поражението с 1:2 срещу Кристъл Палас през миналия уикенд, което остави отбора на 19-о място във Висшата лига с три точки.

"Резултатите и представянето във втората половина от миналия сезон и началото на този не отговарят на очакванията ни. Бордът на директорите вярва, че е нужна промяна, за да бъде подобрена позицията на клуба във Висшата лига", съобщават от Уест Хем.

Уест Хем ще закрие шестия кръг на Висшата лига с гостуване на Евертън в понеделник.

Уест Хям назначи за нов мениджър бившия треньор на Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто с договор за три години. Еспирито Санто бе начело на Нотингам Форест в последните две години, но бе уволнен през този месец, като призна, че причина за това са развалените отношение със собственика на клуба Евангелос Маринакис.

#Греъм Потър #Уест Хем

