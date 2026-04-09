Григор Димитров може да не се класира за "Ролан Гарос"

Григор Димитров е заплашен да остане извън основната схема на Ролан Гарос – нещо, което не му се е случвало от близо 15 години.

След загубата си от Томас Мартин Ечевери още в първия кръг в Монте Карло, българинът ще отбележи сериозен спад в световната ранглиста. Очаква се от следващата седмица той да изпадне извън първите 100, като позицията му ще се срине до около 135-ото място – най-слабото му класиране от повече от десетилетие.

Това поставя под сериозна въпросителна участието му директно в основната схема на турнира в Париж, тъй като право на такова получават само тенисистите до №104 в света. Възможността за „уайлд кард“ също изглежда минимална. Организаторите разпределят част от поканите по договореност с останалите турнири от Големия шлем – към Австралия, Великобритания и САЩ.

Останалите покани традиционно се предоставят на френски състезатели, като изключения се правят изключително рядко. Дори играч от ранга на Доминик Тийм, двукратен финалист в Париж, не получи подобен шанс и завърши участието си в квалификациите. В същото време Стан Вавринка, шампион от турнира и в последния си сезон, също е сред потенциалните фаворити за подобен жест от страна на организаторите.

След като вече прекъсна дългогодишната си серия от участия в турнирите от Големия шлем заради контузия на US Open, сега Димитров е изправен пред реалната възможност да пропусне още един от най-престижните турнири в календара.