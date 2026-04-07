Фондация „Григор Димитров“ дава шанс на деца да тренират в академия на световно ниво

Фондация „Григор Димитров“ организира специален турнир за деца до 12 години, като най-добрите ще получат шанс да тренират в престижна тенис академия. Събитието се провежда съвместно с Тенис клуб Хасково 2015.

Надпреварата ще се състои от 22 до 25 май на кортовете в парк „Кенана“ в Хасково. В нея могат да участват всички деца български граждани до 12 години, независимо дали са състезатели.

Турнирът е част от програмата „Стани шампион“, която цели да подкрепя и развива младите таланти.

Победителите – едно момче и едно момиче – ще заминат на тренировъчен лагер в академията на Патрик Муратоглу през септември. Там те ще имат възможност да тренират, да трупат опит и да се срещнат с вдъхновяващи личности от световния тенис.

Подобен шанс получиха и миналогодишните победители, които вече преминаха подготовка в академията.