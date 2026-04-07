БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Фондация „Григор Димитров“ дава шанс на деца да тренират в академия на световно ниво

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Фондация „Григор Димитров“ организира специален турнир за деца до 12 години, като най-добрите ще получат шанс да тренират в престижна тенис академия. Събитието се провежда съвместно с Тенис клуб Хасково 2015.

Надпреварата ще се състои от 22 до 25 май на кортовете в парк „Кенана“ в Хасково. В нея могат да участват всички деца български граждани до 12 години, независимо дали са състезатели.

Турнирът е част от програмата „Стани шампион“, която цели да подкрепя и развива младите таланти.

Победителите – едно момче и едно момиче – ще заминат на тренировъчен лагер в академията на Патрик Муратоглу през септември. Там те ще имат възможност да тренират, да трупат опит и да се срещнат с вдъхновяващи личности от световния тенис.

Подобен шанс получиха и миналогодишните победители, които вече преминаха подготовка в академията.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ