Григор Димитров с минимално отстъпление в ранглистата на ATP

Григор Димитров отбеляза минимално отстъпление в световната ранглиста по тенис на ATP при мъже.

35-годишният хасковлия губи една позиция и вече заема 124-тото място с 472 точки. През тази седмица му предстои участие на турнира от сериите АТП 500 във Виена (Австрия) срещу четвъртия поставен Флавио Коболи (Италия), след като получи "уайлд кард" от организаторите.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров отстъпва с шест позиции до 285-ата и е с актив от 194 точки.

При двойките Александър Донски записва ново рекордно класиране след представянето си на АТП 250 турнира в Алмати (Казахстан), където достигна до четвъртфиналите. 28-годишният българин се изкачва с три места до 78-ото, като активът му е 1047 точки.

През тази седмица Донски ще участва на турнир по тенис от сериите "Чалънджър 125" в Сеул (Република Корея).

Яник Синер (Италия) продължава да бъде лидер в топ 10 на сингъл с 10450 точки, но ще бъде изпреварен от втория Александър Зверев (Германия) през следващия месец. Единствената промяна в челната десетка е изкачването на Артюр Фис (Франция) до осмото място за сметка на Алекс де Минор (Австралия), който вече е десети.

Водачи в класацията при дуетите все още са Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10180 точки.