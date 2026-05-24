Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста. 35-годишният хасковлия е на 168-ото място с 355 точки, след като отпадна в първия кръг на квалификациите на "Ролан Гарос".

Александър Донски остава в Топ 100 на двойки. Той е 98-и в класацията с 851 точки.

Италианецът Яник Синер остава лидер в подреждането на сингъл с 14750 точки. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 11960, а Александър Зверев (Германия) заема третото място с 5705 точки.