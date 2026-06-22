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Григор Димитров срещу австралиец на старта в Майорка

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Спорт
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Двубоят ще се проведе във вторник.

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Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си на турнира от сериите ATP 250 в Майорка на тревни кортове срещу австралиеца Марк Полманс, който мина през квалификациите.

Световният №360 надделя над Абедала Шелбайх с 6:3, 7:6(4) и заслужи правото да се изправи срещу Димитров. Това ще бъде първи двубой между двамата.

При успех в откриващия си мач бившият №3 в света ще срещне на осминафиналите победителя от сблъсъка между Корентен Муте и Мартон Фучович.

Григор Димитров ще стартира участието си във вторник.

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# Григор Димитров

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