Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров стартира в Далас с български дует

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров ще започне участието си на АТР 500 турнира в Далас тази вечер с мач на двойки. Негов партньор ще бъде 19-годишният български талант Георги Георгиев.

Двамата ще играят с „уайлд кард“, предоставен от организаторите, а в първия кръг ще се изправят срещу американците Алекс Ковачевич и Бен Шелтън. Срещата е трета за деня на централния корт и се очаква да започне не по-рано от 23:30 часа българско време.

В турнира на сингъл Димитров ще стартира ден по-късно, като негов съперник ще бъде американецът Алекс Микелсен.

За Георги Георгиев това е втора поредна година участие в турнира в Далас с „уайлд кард“. Надпреварата е с награден фонд от над 2,8 милиона долара. Младият българин е студент в Southern Methodist University в Далас – университет с една от най-силните и модерни тенис бази в САЩ.

В квалификациите на сингъл Георгиев отпадна в първия кръг след загуба от американеца Закари Свайда.

